السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: قرارات الرئيس السيسى تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن

السعيد غنيم
السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف اليوم، تستهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين، في ظل ما يواجهه العالم من ظروف اقتصادية صعبة.

القرارات تعكس اهتمام الرئيس بمحدودي الدخل

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن هذه القرارات تعكس اهتمام الرئيس بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة للمواطن، حيث جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأوضح أن الرئيس السيسي يسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والبسيطة، وأن المواطن يأتى دائمًا على رأس اهتمامات القيادة السياسية.

يشار إلى أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بثمانية قرارات كما يلي:
أولًا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

خامسًا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسًا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا: قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

الرئيس عبد الفتاح السيسي محدودي الدخل حياة كريمه المشروعات التنموية بني سويف

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