بالأرقام.. قائمة إيرادات أفلام دور العرض أمس

تشهد الأفلام المعروضة بدور السينما ضمن منافسات موسم صيف 2023 السينمائي منافسة سينمائية ساخنة بين عدد من النجوم وحققت افلام السينما امس الجمعة مجتمعة ايرادات 3.135.107 جنيه.

حيث أدى طرح فيلم “فوي فوي فوي” لمحمد فراج لإعادة ترتيب قائمة إيرادات شباك التذاكر.

قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض

واعتلى فيلم “voy voy voy” المركز الأول بجدارة حيث حقق العمل أمس إيرادات بلغت 1.119.305 مليون جنيه.

فيلم "فوى فوى فوى" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة: محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم، وظهور خاص لبسنت شوقي

وكان المركز الثاني من نصيب فيلم العميل صفر الذي حقق إيرادات قدرت ب817.603 الف جنيه.

والفيلم من بطولة أكرم حسني و اسماء ابو اليزيد وبيومي فؤاد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والسعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي ومن إخراج كريم العدل.

وجاء في المركز الثالث فيلم "وش في وش " محققًا 718.603 الف جنيه وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

تلاه في المركز الرابع فيلم "أولاد حريم كريم" بإيرادات قدرت بـ253.873 الف جنيه وهو من بطولة مصطفى قمر وبسمة وداليا البحيري وعلا غانم.

أما في المركز الخامس فجاء فيلم “بيت الروبي” بإيرادات بلغت 132.940 جنيه وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد.

واكتفي فيلم مرعي البريمو بتحقيق إيرادات أمس بلغت 33.265 جنيه ليحتفظ بالمركز السادس والعمل من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل وإخراج سعيد حامد.

وجاء فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان في المركز السابع بإيرادات قدرت 23.590.جنيه وشاركه في بطولة العمل نيللي كريم ومن إخراج ماندو العدل.

وحقق فيلم مستر إكس إيرادات بلغت 24.187 جنيه ليأتي في المركز الثامن بالقائمة وهو من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد.

أما فيلم البعبع لأمير كرارة فقد حقق أمس إيرادات بلغت 6.215 جنيه، فيما حقق فيلم شمس لعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني إيرادات بلغت 4.614 جنيه، وقبع في المركز الأخير فيلم تاج للنجم تامر حسني بإيرادات وصلت 912 جنيه.