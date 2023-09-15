الإسماعيلي يواصل الاستعداد لضربة البداية أمام زد بالدوري الممتاز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالإسماعيلي، تدريباته المستمرة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بمسابقة الدوري الممتاز، (نسخة 2023/2024).

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية، بغرض إرباك دفاع الخصوم والعمل جلياً على زيادة الفاعلية الهجومية.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال أحمد سامح، سعيا لرفع المعدلات البدنية للاعبين قبل أن يختتم المران بتقسيمه تم ايقافها عدة مرات بغرض اصلاح الاخطاء.

ويقود الإسماعيلي، فنيا إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، الذي تولى المسئولية خلفا لحمزة الجمل، الذي نجح في إنقاذ الفريق الأصفر الموسم المنقضي من شبح الهبوط لدوري المحترفين بمسماها الحديث، في الأسابيع الأخيرة.

موعد مباراة الإسماعيلي وزد بالدوري الممتاز

ويستهل فريق الإسماعيلي، مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة فريق زد الثلاثاء المقبل، في تمام الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز لكلا الفريقين.

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، مواعيد مباريات الدور الأول بالكامل، من عمر المسابقة المحلية (نسخة 2023/2024).

ومن المقرر أن تنتهي منافسات الدور الأول بالدوري، حسبما جاء في جدول رابطة الأندية المعلن، أحد يومي 3 أو 4 أبريل المقبل 2024.

مواعيد كلاسيكيات الإسماعيلي أمام الرباعي بالدور الأول

كما أعلنت الرابطة عن مواعيد كلاسيكيات الإسماعيلي أمام الإتحاد السكندري والأهلي والمصري البورسعيدي والزمالك على النحو التالي:

الإسماعيلي والاتحاد السكندري، الجولة الثانية، 28 سبتمبر الحالي، السابعة مساء، (ستاد الإسماعيلية).

الأهلي والإسماعيلي، الجولة الثالثة، 8 أكتوبر المقبل، السابعة مساء، (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

المصري والإسماعيلي، الجولة الحادية عشر، 1 يناير 2024، السابعة مساء، (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الزمالك والإسماعيلي، الجولة الثالثة عشر، 19 فبراير 2024، السابعة مساء، (ستاد الإسماعيلية).