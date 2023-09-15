الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق معسكر منتخب مصر الأول للسيدات استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات

انطلق اليوم الجمعة، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024.

ويلتقي منتخب مصر نظيره جنوب السودان يوم 20 سبتمبر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.

وتقام التصفيات على مرحلتين، بحيث يلعب كل فريق مواجهتين ذهابًا وإيابًا في المرحلة الأولى، ويتأهل الفائز إلى المرحلة الثانية لمواجهة منتخب جديد لتتحدد بطاقة التأهل لأمم إفريقيا.

حرصت الدكتورة  دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة النسائية، على متابعة وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر، وتحفيز اللاعبات على تحقيق الفوز في المباراتين.

يضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلًا من محمد كمال مديرًا فنيًا، وإسراء أسامة مدربًا عامًا، ومحمد عرفات، مدرب حراس المرمى، وسالم عاطف، محلل أداء، ومحمد خاطر، معدًا بدنيًا، ود. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس، أخصائي علاج طبيعي، وحنان حامد، أخصائي تأهيل، وسونيا سيد، مديرًا إداريًا للمنتخب، وأحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

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