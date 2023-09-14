الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": هزات ارتدادية يشعر بها سكان مراكش بشكل يومي

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية إنه تم تدمير الكثير من المباني السكنية في أحياء مراكش القديمة بالمغرب، نظرًا لأن معظم هذه المنازل كانت قديمة البناء، لذا مازالت فرق الإنقاذ تحاول البحث عن الناجين تحت ركام المنازل المهدمة.

زلزال المغرب 

أكدت نسرين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية” أن ذوي هذه المنازل المهدمة يطالبون السلطات بصرورة إيجاد مأوى لهم من أجل حمايتهم من قسوة العيش في الشوارع والميادين.

وأضافت في حديثها أن فرق الصيانة تحاول تجميع الركام في مناطق محددة حتى لا تمثل خطورة على سكان أحياء مراكش القديمة.

ضحايا المغرب 

وأشار إلى أن السلطات أعلنت أمس أن منطقة الحوس بلغ عدد ضحاياها أكثر نن ١٨٠٠ ضحية، حيث تعد هذه المنطقة من أكثر المناطق التي تضررت.

وتابع "هناك هزات ارتدادية يشعر بها سكان مراكش بشكل يومي ولهذا المواطنين لديهم تخوف شديد".

نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الاخبارية زلزال المغرب القاهرة الإخبارية تهدم منازل المغرب

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