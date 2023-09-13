الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معرض الكتاب بمعسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية يجذب انتباه الطالبات الوافدات

جانب من معرض أبي
جانب من معرض أبي بكر الصديق

شهد معرض الكتاب الدائم بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، والذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالًا كبيرًا من الطالبات الوافدات، وذلك في إطار اهتمام من وزارة الأوقاف المصرية بنشر الفكر الوسطي المستنير، وعلى هامش فعاليات معسكر أبوبكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وذلك لـ 50 طالبة من الطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر الشريف من جنسيات مختلفة، والمسجلات على منحة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

وعبرت الطالبات الوافدات عن سعادتهن بوجود هذه المؤلفات العلمية والإصدارات القيمة التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف بالمعسكر.

وانطلق، صباح اليوم الأربعاء، الفوج السابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والذي يضم (50) طالبة من الطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة، والمسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الفوج السابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة، يبدأ من اليوم وحتى السبت 16 سبتمبر 2023، حيث يحاضر فيه كبار العلماء والمفكرين والمثقفين.

ويتضمن البرنامج، جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، كما يتضمن محاضرات مهمة تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، و"الدين حسن الخلق".

ندوة توعية عن تنظيم الأسرة والسكان

في الجهة المقابلة، تعقد وزارة الأوقاف المصرية، الأحد القادم الموافق 17 سبتمبر 2023م، ندوة تثقيفية لمناقشة موضوعات عن: "التربية السكانية، وتنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين، وختان الإناث من المنظور الشرعي"، وذلك بمقر كلية اللغة العربيةـ بالدراسة ـ القاهرة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الندوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانيةـ جامعة الأزهر، والتعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ـ بالقاهرة" نظرًا للدور الحيوي المهم الذي يقوم به الأئمة والواعظات، في ملف التوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة.

وزارة الأوقاف معسكر أبو بكر الصديق معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية معرض الكتاب

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