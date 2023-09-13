قناة الناس| أمين الفتوى يوضح فضل قراءة آية الكرسى بعد كل صلاة (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر قناة الناس، على سؤال حول فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة.

وقال أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، إنه بالمداومة على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة ومن يستمر على قراءتها يستحق الجنة والفاصل بينه وبينها هو الموت لأنه بالموت قد انقطع العمل واستحق الجزاء وهو الجنة.

وأوضح أن لقراءة آية الكرسي بعد صلاة الفرض أو السنة فضلا عظيما ونقرأها بعد الصلاة مباشرة، إذ أنها تعدل ربع القرآن الكريم ، كما أن الله تعالى يقي من يقرؤها من الشيطان، ولم يبق للمحافظ عليها من شرائط دخول الجنة شيء إلا الموت ما دام قد عمل الفرائض واجتنب الكبائر.

كما ورد إلى دار الإفتاء في وقت سابق سؤال مضمونه: “هل يصح قراءة آية الكرسي بعد التحيات وقبل السلام وبعد انتهاء الصلاة أستغفر وأقرأها مرة أخرى؟” حيث قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال، إن قراءة آية الكرسي بعد التحيات وقبل السلام من الصلاة لم يرد في السنة أن النبي كان يفعل ذلك.

وأضاف أمين الفتوى أنه ينبغي علينا أن نقول بعد التحيات وقبل السلام الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل “اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال”.



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