الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"طوارئ ليبيا": إجراءات صحية ووقائية وقوافل طبية مكثفة لمنع وقوع كوارث صحية

اعصار ليبيا
اعصار ليبيا

كشف الدكتور أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، الأوضاع الإغاثية الأخيرة بالبلاد، خاصة وأن هناك عدد من المستشفيات غمرتها المياه بشكل كامل جراء عاصفة "دانيال".

محاولة وصول المتضررين إلى ذويهم تسبب ازدحاما مما يعوق عمليات الإغاثة والإنقاذ

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الإغاثية ما زالت تسير بشكل جيد حتى الآن، ولكن محاولة وصول المتضررين إلى ذويهم تسبب ازدحاما مما يعوق عمليات الإغاثة والإنقاذ إلى حد كبير في الخروج والدخول للمناطق المنكوبة.

وتابع، أن الفرق الطبية والإغاثية كافية لمساعدة المنكوبين وسرعة إنقاذهم حتى الآن، فيما استطاعت الفرق الوصول مؤخرا لكافة المناطق المنكوبة، منوهًا أن حصيلة ضحايا مدينة درنة حتى الآن 5300 ومن المتوقع زيادة أعداد الضحايا.

إجراءات صحية ووقائية وقوافل طبية مكثفة لمنع كارثة صحية

وأشار إلى أن البحث أصبح داخل البحر أيضا عما تم جرفه إليه، منوهًا أن مياه السدود التي انهارت غمرت المقابر مما عمل على ظهور عدد من رفات بعض الجثث، وهناك إجراءات صحية ووقائية وقوافل طبية مكثفة لمنع كارثة صحية قد تحدث نتيجة لذلك هناك خطوات احترازية ضد تفشي أي أوبئة نتيجة خروج رفات المقابر واختلاط مياه الآبار مع مياه الشرب لتعقيم المناطق المنكوبة لمنع تفشي أي نوه من أنواع الأوبئة، مشددًا على ضرورة العناية بالسدود المتواجدة في جنوب طرابلس تحسبا لأي انهيار.

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