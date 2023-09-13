وفد وزارة الرياضة يتفقد مركز تدريب "النسور" ضمن جولاته بشمال سيناء

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واصل وفد الوزارة جولاته الميدانية بمراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء، بتفقد مركز تدريب اللياقة البدنية "النسور" ومركز تدريب الفتاة "١٠٠٠ فتاة .. ١٠٠٠ حلم" بمركز شباب الظهير، مهرجان الرياضة من أجل التنمية "مهارتي.. لياقتي" بالتعاون مع اليونيسف بمركز شباب الشيخ زويد, معسكر "يالا كامب" علي شاطئ مدينة الشيخ زويد, والتي تنفذها الوزاره من خلال الاداره المركزية للتنمية الرياضية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، مبينًا أن إطلاق الوزارة لمشروعات وبرامج التنمية الرياضية, يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية وسيناء، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، وذلك في ضوء الدور التنموي للوزارة داخل المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، د. عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ا.ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني, ا.ايهاب حسن عبدالوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء, وممثلي الادارات المركزية بالوزارة والمديرية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، انضمام اللاعب باشا محمد باشا، والذي لعب لدوري مراكز الشباب من خلال لمركز شباب كوم الضبع بمحافظة قنا، إلي المنتخب الأوليمبي بقيادة الفني ميكالي، في مباراتي روسيا الودية.

وضمت قائمة المنتخب الأوليمبي في حراسة المرمى في مباراتي روسيا، حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، إلي جانب لاعب دوري مراكز الشباب باشا محمد باشا، الذي يلعب لمدة أربع سنوات متواصلة بدوري مراكز الشباب.

ويُعد باشا محمد باشا مواليد ٢٠٠١ "حارس المرمى" أحد المُصعدين من دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، والذي يُنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية .