الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: مصر تقف دائمًا بجوار كل دول العالم وقت الأزمات

جمال حسين،
جمال حسين،

قال جمال حسين الكاتب الصحفي إن مصر دائمًا تقف بجوار أي دولة في الأزمات، وكانت أول دولة ترسل مساعدات إلى سوريا في وقت كارثة الزلزال، وعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مقدام خاصة في المساعدات الإنسانية للأشقاء العرب وإفريقيا والعالم كله. 

وأضاف حسين، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ليبيا والمغرب هما عمق استراتيجي، ومصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بتوجيه المساعدات والإعانات لدولة المغرب الشقيق في واقعة الزلزال، بالإضافة إلى توجيه المساعدات للأشقاء في ليبيا على إثر إعصار "دانيال"، لأنها في حاجة إلى المساعدات بعد أن اختفت معظم المنازل بالكامل. 

كاتب صحفي: مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بتوجيه المساعدات والإعانات للمغرب

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن مصر لديها أطقم فنية مدربة على أعلى مستوى في القوات المسلحة للتعامل مع مثل هذه الكوارث، مضيفًا أن الوضع في ليبيا مأساوي للغاية.

 

الرئيس السيسي تقديم المساعدات إلى ليبيا آثار زلزال المغرب مصر إعصار دانيال

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