الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن": الحزب عمل على إنشاء أكاديمية شباب مستقبل وطنى

ملتقى شباب مصر
ملتقى شباب مصر

أكد أحمد حسام عوض، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، حرص الحزب على تمكين الشباب خلال الفترة الأخيرة بداية من تشكيل الأمانة المركزية للحزب والتي شهدت تنوعا كبيرا على المستويات كافة.

جاء ذلك في كلمته ضمن فعاليات ملتقى شباب مصر «مشاركة من أجل الوطن» الذي يعقد برعاية أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية والنائب تسير مطر، والنائب الدكتور محمود حسين والنائب أحمد دياب واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ ود.غادة على وأحمد عبدالجواد والنائب محمد السباعي والنائب مجدي مرشد.

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ولفت أمين الشباب بحزب مستقبل وطن إلى أن الحزب عمل على إنشاء أكاديمية شباب مستقبل وطني وهو مشروع سياسي، وسيتم افتتاح أول فرع لها في الدقهلية في الفترة المقبلة، بجانب العمل على إقامة عدد من المعسكرات التي تستهدف الترابط بين الجميع.

وأكد أن الأمانة في ضوء دعمها للشباب تستعد خلال الفترة المقبلة للاستحقاق الانتخابي المنتظر بشأن انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن جهود تمكين الشباب بالحزب والاهتمام به نابع من البيئة السياسية الحالية من جانب الرئيس السيسي التي تدعم جهود تمكين الشباب.

يشارك في المؤتمر العديد من الاحزاب والتكتلات السياسية، على رأسهم حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المؤتمر، حزب الحرية المصري، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا، برلمان شباب مصر، وطلاب من أجل مصر.

أحمد حسام عوض حزب مستقبل وطن تمكين الشباب الأمانة المركزية ملتقى شباب مصر مجلس الشيوخ

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