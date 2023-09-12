الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

صياد من بنى سويف يشيد بمبادرات الرئيس السيسى: "طوّرت قريتنا" (فيديو)

المواطن سعيد
المواطن سعيد

قال سعيد قرني، ابن قرية تل ناروز فى بني سويف، إن قريته شهدت منذ تولي الرئيس السيسي تطوير مدخل القرية وكوبري شرق النيل: "أنا كصياد شاهدنا مبادرات وتوعية من قبل الدولة والمحافظة للحفاظ على نهر النيل".

سعيد: الدولة اهتمت بالفلاح من خلال تطهير الترع لزيادة المياه

وأضاف سعيد، لـ«الدستور»، أن الدولة اهتمت بالفلاح من خلال تبطين وتطهير الترع لزيادة المياه لري الأرض الزراعية، فالتطهير أدى إلى وفرة المياه ووصولها إلى جميع الأرض الزراعية والاهتمام بالقرية من كل النواحي في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية التي نحتاجها منذ سنوات، ما أثر على حياتنا بالأفضل وأصبحنا فى معيشة أفضل من الأول فى عهد الرئيس السيسي وربنا يدومها علينا نعمة.

في سياق آخر، شهد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات مبادرة "خُطى" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتوفير كراسي متحركة لدعم ذوي الهمم، بجانب توزيع بعض المساعدات الغذائية للفئات الأولى بالرعاية ومستلزمات دراسية  لأبناء تلك الأسر.

وفي كلمته، خلال الاحتفالية التي أقيمت بمركز شباب مدينة ببا، توجه محافظ بني سويف بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لإطلاقه مبادرة "حياة كريمة"، لا سيما أن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة تقدم حلولًا جذرية لمشكلات مزمنة متراكمة عانت منها  القرى خلال عهود وفترات سابقة، حيث يتم تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في قطاعات ومرافق خدمية عديدة.

وأكد المحافظ اعتزازه بأن أول لقاء جماهيري مع المواطنين بعد أيام قليلة من تكليفه بتولى مسئولية المحافظة، كان مع أهالي ببا وفي نفس المكان منذ ما يقرب من 4 سنوات، قبل إطلاق الرئيس السيسي لمبادرة حياة كريمة التي ظهرت ثمارها وعوائدها الإيجابية على مستوى ونوعية الحياة بقرى ببا، بعد إدراج مركزي ناصر وببا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، قائلًا: "ونحن اليوم نلمس بأيدينا ونرى بأعيينا الفرق والتغيير الذي أحدثته المبادرة".

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