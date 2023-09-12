الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: محنة عاصفة "دانيال" أنهت انقسام الليبيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن  مصر كانت تنادي باتحاد العالم، لأن آثار التغيرات المناخية كارثية، واليوم شهدنا مدنًا وقرى اختفت، وكأنها لم تكن.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الليبيين بعد العاصفة “دانيال” أصبحوا على قلب رجل واحد، والجبهات المتصارعة ألقت الخلافات وراء ظهرها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مردفا: "أزمة رغم قسوتها، لكن ما من محنة إلا وفي قلبها منحة، محنة يعيش فيها الشعب الليبي، يمكن أن تكون منحة ليلتفتوا لبلدهم، وبناء دولة وطنية ذات مؤسسات".

وأردف: "الحمد لله على نعمة مصر والجيش المصري والقيادة التي قالت كل الولاء لمصر، وأن الكل يعمل من أجل البلد".

حجم الخسائر التي خلفتها العاصفة دانيال 

وقال أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إن العاصفة دانيال تسببت في خسائر كارثية في مدينة درنة، حيث أودت بحياة 2500 شخص، وهناك 5000 مفقود، و7000 مصاب، وأن قرى داخل مدينة درنة اختفت تمامًا، وسُويت بالأرض، والمباني جرفتها السيول.

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