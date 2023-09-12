الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العاملون بمحكمة جنوب دمنهور ينظمون ممرا شرفيا للمستشار مينا مدحت محروس لوقا

المستشار مينا مدحت
المستشار مينا مدحت

 نظم العاملون في محكمة جنوب دمنهور،  بمقرها مدينة  إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ممرًا شرفيًا لتكريم المستشار مينا مدحت محروس لوقا، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب دمنهور، وذلك عقب سماع نبأ  صدور قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بتجديد فترة ثالثة للمستشار مينا مدحت محروس لوقا  رئيس الاستئناف لرئاسة محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، وذلك عقب التطوير الذي شمل جميع المحاكم التابعة لمحكمة جنوب دمنهور خلال فترة رئاسته للمحكمة. 

العاملون بالمحكمة

وفي مشهد مؤثر، وقف العشرات من العاملين في المحكمة في الممر الشرفي، في انتظار حضور المستشار مينا مدحت في الصباح الباكر، عندما وصل فوجئ بتجمعهم وهم يوجهون له التحية والتهاني على التجديد له رئيسا للمحكمة للعام الثالث على التوالي.

اثناء استقبال المستشار مينا مدحت

مظاهرة حب من موظفى المحكمة

وأكد موظفى محكمة جنوب دمنهور، مدى حبهم واحترامهم للمستشار مينا مدحت محروس لوقا رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور،  لما لمسوه من روح التعاون والود خلال فترة رئاسته للمحكمة، موجهين شكرهم لوزير العدل المستشار عمر مروان على تجديد الثقة للمستشار مينا مدحت محروس لوقا، نظرا للجهود للجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة عمله، مشيرين إلى أن مكتب رئيس المحكمة مفتوح للجميع سواء من العاملين أو المواطنين وذلك من أجل حل مشاكلهم.

المكتب الامامى محكمة ايتاى البارود

تطوير شامل لمحاكم جنوب البحيرة

وشهدت قطاعات وزارة العدل جميعها طفرة غير مسبوقة من التطوير والإنجاز على جميع الأصعدة وذلك في عهد المستشار عمر مروان  وزير العدل منها محكمة جنوب دمنهور الابتدائية والتي قام المستشار مينا مدحت محروس لوقا رئيس المحكمة وفريق العمل بالمحكمة من ‘دارة هندسية وتطوير تقني ومتابعة تنفيذ توجيهات وزير العدل، بتطوير شامل من حيث المنشآت وميكنة جميع المحاكم الجزئي  بمحكمة جنوب دمنهور والذى يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين والمتقاضين، وحل المشاكل بأسرع وقت ممكن وتطوير القطاع القضائي حيث تم الانتهاء من إدخال جميع المحاكم الجزئية التابعة لمحكمة جنوب دمنهور وعددها  7 محاكم  المنظومة القضائية الإلكترونية حيث تهدف جهود التطوير والتحديث في مجال الإجراءات القضائية إلى تحقيق تكامل إلكتروني يمكن جميع المواطنين من الوصول إليه، تلك المبادرة تسهم بشكل كبير في تحويل نظام التقاضي من النطاق الورقي التقليدي إلى نظام إلكتروني متكامل، وبذلك تعزز فعالية وسرعة تنفيذ العدالة وتحقق العدالة الناجزة.

المكتب الامامى محكمة كوم حمادة

كما شهدت محكمة جنوب دمنهور، تطويرا شاملا لمحاكم الدلنجات، شبراخيت، وادي النطرون، حيث تم إعادة تأهيل المباني وإعادة تأهيلها وكذلك إضافة بعض المباني من أجل استيعاب الأعداد المترددين على المحاكم وكذلك إدخال العمل بالمكاتب الأمامية فى جميع المحاكم التابعة لمحكمة جنوب دمنهور، وذلك  ليتمكن المواطنون من الاستفادة من تحسينات القطاع القضائي وتقديم الخدمات بشكل أفضل، وتسهيل الوصول للمواطنين وتيسير إجراءاتهم، خلال تعاملاتهم مع المحاكم، وكذلك جارى رفع كفاءة محكمة كوم حمادة، كما تم البدء في تنفيذ محكمة بدر والتخطيط لتنفيذ محكمة النوبارية.

المكتب الامامى بمحكمة الدلنجات
المكتب الامامى محكمة ايتاى البارود
المكتب الامامى بمحكمة شبراخيت
محكمة شبراخيت
محكمة الرحمانية 
محكمة وادى النطرون
المكتب الامامى بمحكمة الرحمانية 
المكتب الامامى محكمة ابو المطامير
محكمة كوم حمادة
مينا مدحت عبد الفتاح السيسي محكمة جنوب ايتاى البارود محافظة البحيرة العاملين بمحمة ايتاى البارود

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