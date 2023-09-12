مشروع "ابنتي الغالية" يطلق مبادرة "إشراقة جديدة" لتطوير قرية الطويرات

يستعد مشروع “ابنتي الغالية” بجمعية كاريتاس مصر الذراع التنموي للكنيسة الكاثوليكية ، مكتب (قنا - الأقصر - أسوان)؛ لإطلاق مبادرة “إشراقة جديدة”، والتى تهدف إلى تجميل قرية الطويرات.

ويعمل مشروع "ابنتي الغالية“، على تلوين سور مدخل القرية، ووضع لافتة على الطريق الصحراوي لمدخل القرية (الطويرات)، بالإضافة إلى وضع عبارات توعية بأهمية نظافة القرية”، مع العمل على تطوير موقف الطويرات وقرية المنيرة.

كما تعمل المبادرة “ابنتي الغالية” على إعادة تدوير القمامة ووضعها على طريق المدرسة للحفاظ على نظافة الشوارع.

تطوير قرية الطويرات

وتهدف المبادرة إلى تجميل قرية الطويرات حيث نفذت الأخوات الكبار والصغار (المتطوعات) بالمشروع في اليوم الأول، المبادرة "بتلوين وتجميل سور مدخل القريه من ناحية الكوبري".

في سياق متصل، تواصل جمعية “كاريتاس” تنفيذ أنشطة مشروع رفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينه من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، الممول من هيئة GIZ والمنفذ من قبل جمعية "كاريتاس- مصر" مكتب أسيوط، والذي نفذ من خلاله معسكرا للشباب.

ويهدف المعسكر إلى مساعدة الشباب المشاركين بالمعسكر في التعرف على أشكال العنف المختلفة الموجهة ضد الفتيات، توضيح أهمية مشاركة الشباب في توفير مساحات آمنة للفتيات ورفض مظاهر التحرش المختلفة.

كما ركز المعسكر على ضرورة توضيح أهمية نشر قيم قبول الآخر والتسامح واحترام الجنس الآخر داخل المجتمع من خلال مجموعة من الألعاب الجماعية الأنشطة والأعمال الفنية والعروض التفاعلية، لتوصيل الفكرة، وشهد تفاعل واضحا من الشباب الذين يتراوح عمرهم من ١٦ إلى ٢٩ عاما، كما شارك معهم شباب ذوي إعاقات مختلفة، وذلك في قرية اللوقا، بمركز ساحل سليم.