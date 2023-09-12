"جمجمة وعظام" فى الترعة.. "كراكة الرى" تنبش لغز الـ8 سنوات بالغربية

كشفت “الصدفة” لغزا عمره 8 سنوات شغل عقل أهالي مركز المحلة بمحافظة الغربية، وأظهرت على السطح بشاعة جريمة تمنوا من هول فضحها أن لو ظلت مستترة عنهم، والبداية كانت عن طريق كراكة مديرية الري التي تعمل في تطهير ترعة عزبة الترزي بقرية بشيش التابعة للمركز، وهنا كانت الصدمة، حيث أخرجت “أسنان الكراكة” سرا ملفوفا في طين الترعة، رفات شاب اختفى فجأة من قريتهم عام 2015.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من الأهالي بعزبة الترزي التابعة لدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بعثور عمال الري العاملين في أعمال التطهير إحدى الترع المارة بجوار القرية على رفات جثة وبقايا عظام، وعلى الفور اتخذ اللازم وأرسل الرفات والجمجمة إلى مصلحة الطب الشرعي، وحرر محضر وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى برئاسة الرائد محمد عمارة، تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية والحماية المدنية وشرطة النجدة إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على رفات إحدى الجثث وبقايا عظام وجمجة بأحد جانبي الترعة بعد إزالة الطبقة الطينية من أعلاها بواسطة الحفارات أثناء أعمال التطهير للترعة.

شهود عيان يكشفون هوية الجثة

وبسؤال شهود العيان وإجراء التحريات الأولية، أكد عدد من الأهالي قيام أسرة الشاب المختفي محمد رضا عبدالعزيز 29 سنة بتحرير محضر منذ عام 2015 باختفائه بنفس المنطقة التي شهدت مكان العثور على رفاته وبقايا جثمانه، والذي تحلل بعد مرور أكثر من 8 سنوات على الوفاة.

وعلى الفور، جرى استدعاء أسرة الشاب المذكور وسؤالهم، حيث أكدوا اختفاءه منذ 8 سنوات بذات المنطقة، جانب الترعة، ويرجح أن يكون الرفات المعثور عليه لابنهم المختفي.

تحديد مدى وجود شبهة جنائية خلف الحادث واستمرار التحقيقات

حرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أسرة الشاب المختفي وإرسال الجمجمة وبقايا العظام التي عثر عليها مع رفات الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي.