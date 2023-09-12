بيراميدز لـ"الدستور": بن شرقى مسك ختام تعاقدات الميركاتو الصيفى

من جديد، عادت مفاوضات مسئولى نادي بيراميدز مع المغربي أشرف بن شرقي، هداف الزمالك السابق، والجزيرة الإماراتي أيضًا، للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز لـ«الدستور»: بن شرقي مسك ختام تعاقدات الميركاتو الصيفي

وعلم "الدستور"، من مصادره الخاصة داخل جدران النادي السماوي، عن فتح خطوط اتصال مكثفة ومتواصلة مع اللاعب المغربي الدولي، على مدار الساعات القليلة الماضية.

وأضاف: "غلق باب القيد سينتهي منتصف ليلة الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، نحن الآن في سباق مع الزمن من أجل حسم صفقة بن شرقي سريعًا".

وأكمل المصدر: "هناك شبه اتفاق نهائي على كل التفاصيل النهائية المتعلقة بالصفقة مع اللاعب المغربي، من حيث المقابل المادي أو مدة العقد".

وأشار المصدر إلى أنه من المرجح الإعلان عن ضم صفقة الجناح المغربي الدولي أشرف بن شرقي رسميًا، قبل غلق باب القيد، لاسيما بعد مرونة اللاعب في الجوانب المالية.

وأردف: "بن شرقي إضافة قوية وكبيرة جدًا لبيراميدز، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، أمامنا الكثير من التحديات الصعبة الفترة المقبلة".

وواصل المصدر: "هذه التحديات تتطلب تدعيم الفريق السماوي، بأفضل الصفقات والعناصر المميزة في جميع المراكز تحسبا لأي ظروف طارئة قد تحدث خلال الموسم الجديد".

واستطرد: "بيراميدز سيشارك في الدوري الممتاز، وكذلك نسختي كأس مصر القديمة والجديدة، فضلًا عن دوري أبطال إفريقيا والظهور الأول تاريخيًا وكأس رابطة الأندية".

وزاد المصدر: "نرفض دور ضيوف الشرف، لذلك هدفنا الموسم المقبل محدد، وهو المنافسة على كل البطولات التي يتواجد به بيراميدز محليًا وقاريًا".

واختتم قائلًا: "أشرف بن شرقي وحارس غزل المحلة أحمد ميهوب، سيكونان مسك ختام صفقات بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023".

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023 /2024، والتي أقيمت أمس الإثنين، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، قد أسفرت عن مواجهة قوية لفريق بيراميدز أمام الزمالك بالجولة الافتتاحية للفريقين.

جدول مباريات بيراميدز موسم 2023 /2024

الجولة الأولى.. بيراميدز * الزمالك.

الجولة الثانية.. البنك الأهلي * بيراميدز.

الجولة الثالثة.. بيراميدز * انبي.

الجولة الرابعة.. فيوتشر * بيراميدز.

الجولة الخامسة.. بيراميدز * المصري.

الجولة السادسة.. سيراميكا * بيراميدز.

الجولة السابعة.. بيراميدز * الإسماعيلي.

الجولة الثامنة.. الجونة * بيراميدز.

الجولة التاسعة.. بيراميدز * بلدية المحلة.

الجولة العاشرة.. المقاولون العرب * بيراميدز.

الجولة الحادية عشر.. بيراميدز * سموحة.

الجولة الثانية عشر.. زد * بيراميدز.

الجولة الثالثة عشر.. بيراميدز * الاتحاد السكندري.

الجولة الرابعة عشر.. الأهلي * بيراميدز.

الجولة الخامسة عشر.. بيراميدز * فاركو.

الجولة السادسة عشر.. الداخلية * بيراميدز.

الجولة السابعة عشر.. بيراميدز * طلائع الجيش.