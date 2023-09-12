الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة مارسيل كولر مع أكرم توفيق قبل السفر للسعودية

أكرم توفيق
أكرم توفيق

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول بعد قرار استبعاده من قائمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر وجه بعض النصائح إلى اللاعب، منها ضرورة عدم الاستعجال في عودته للملاعب والالتزام بالتعليمات الطبية حتى لا يؤثر عليه في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني حذر اللاعب من اللعب بحماس زائد وقوة في الالتحامات خلال التدريبات مع زملائه حتى لا تتجدد الإصابة في الركبة بعد غيابه موسمين متتاليين.

وأشار المصدر إلى أن كولر في نهاية حديثه مع أكرم توفيق أكد له أنه من العناصر الأساسية للفريق وسيكون له دور في التشكيل الأساسي؛ إلا أنه يرفض استعجاله في العودة من جديد.

ياسر إبراهيم ينضم لقائمة الغيابات عن السوبر الإفريقي 

في المقابل تأكد غياب ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن السفر مع بعثة الفريق إلي السعودية، اليوم، لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم الجمعة المقبل؛ بسبب الإصابة التي أبعدته عن تدريبات الفريق.

وزادت قائمة الغيابات لتشمل كلًا من حمزة علاء ومحمود متولي وعمرو السولية؛ بجانب ياسر إبراهيم، كما يغيب أيضًا الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذان يواصلان برنامجهما التأهيلي.

ويؤدي الفريق تدريباته، اليوم، وهو المران الأخير قبل السفر إلي المملكة العربية السعودية قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وتتحرك بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي عقب انتهاء التدريبات في الثالثة ظهرًا إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة المتَجهة إلي السعودية في الخامسة والنصف عصرًا.

يشارك الفرنسي أنتوني موديست الوافد الجديد للقلعة الحمراء في تدريبات الفريق اليوم في أول ظهور له بعد إعلان التعاقد معه ويطير مع البعثة إلى السعودية.

وكان نادي الأهلي قبل أعلن عن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كل الإجراءات التعاقدية.

السويسري مارسيل كولر الاهلى السوبر الأفريقي 2023 اتحاد العاصمة الجزائري أكرم توفيق

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