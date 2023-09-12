الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة وراء رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الطقس بالمنوفية

أمطار على أنحاء محافظة
أمطار على أنحاء محافظة المنوفية

شهدت محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، هطول أمطار خفيفة على جميع المراكز، منها الشهداء وشبين الكوم وبركة السبع وقويسنا، فيما شهد مركز السادات هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء المركز، مع تواجد سحب كثيفة غطت سماء محافظة المنوفية بالكامل.

مراكز المنوفية تتأثر تأثيرًا خفيفًا بالعاصفة دانيال 

وكان ذلك تأثير العاصفة دانيال التي تأثرت بها محافظات مصر، خصوصا المحافظات الساحليه، وكان نصيب محافظة المنوفية من العاصفة عبارة عن أمطار خفيفة على جميع الأنحاء وغيوم غطت سماء مراكز المحافظة. 

مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ترفع حالة الطوارئ لاستقبال الأمطار 

وفي ذات السياق، وجّه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار، والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي.

وتأثر بالعاصفة مركز ومدينة السادات بطبيعته الصحراوية، حيث شهد منذ قليل سقوط أمطار غزيرة على كل أنحائه، فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية سياراتها لشفط المياه من الشوارع بالمركز. 

مياه الشرب تضع خطة استباقية لتطهير شبكات الصرف 

وأكد "نجيب" وضع خطة شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الأمطار، وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع مياه الأمطار في الشوارع والميادين، وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات.

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير جميع المعدات الجاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة، للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار، وبالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة التي استعدت بكامل طاقتها ورصدت خطا ساخنا في سبيل ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

امطار على أنحاء محافظة المنوفية
امطار على أنحاء محافظة المنوفية
امطار على أنحاء محافظة المنوفية
امطار على أنحاء محافظة المنوفية
امطار على أنحاء محافظة المنوفية
امطار على أنحاء محافظة المنوفية
امطار على أنحاء محافظة المنوفية
امطار على أنحاء محافظة المنوفية
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