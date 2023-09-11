الرئيس التونسى يوجه بالتنسيق مع السلطات الليبية لمواجهة آثار إعصار دانيال

أعربت تونس عن تعازيها وتضامنها مع الشعب الليبي إثر الخسائر التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة، كما وجه بتسخير الإمكانات البشرية والمادية للمساهمة في مواجهة آثار الإعصار دانيال في ليبيا.

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