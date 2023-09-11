الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس التونسى يوجه بالتنسيق مع السلطات الليبية لمواجهة آثار إعصار دانيال

 الرئيس التونسي قيس
 الرئيس التونسي قيس سعيد

أعربت تونس عن تعازيها وتضامنها مع الشعب الليبي إثر الخسائر التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة، كما وجه بتسخير الإمكانات البشرية والمادية للمساهمة في مواجهة آثار الإعصار دانيال في ليبيا.

 

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