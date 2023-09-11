الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال زيارة بن سلمان.. السعودية والهند توقعان أكثر من 50 اتفاقية

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

وقعت السعودية والهند أكثر من 50 اتفاقية خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان للعاصمة الهندية نيودلهي، بحسب وزارة الاستثمار السعودية.

وشملت الاتفاقيات مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وريادة الأعمال، والكيماويات، والطاقة، والصناعات المتقدمة.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة عقب لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن البلدين سيبذلان جهدهما لتحقيق الممر الاقتصادي على أرض الواقع.

وقال بن سلمان إن المشروع سيسهم في تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول المعنية، ومد خطوط أنابيب تصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات نقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة عالية.

وكشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الهندي، أن صندوق الاستثمارات العامة -الذي يدير أصولاً تفوق 750 مليار دولار- يدرس فتح فرعٍ له في نيودلهي. ما يؤشر إلى اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في الشركات الهندية التي تشهد نشاطاً لافتاً في الآونة الأخيرة.

محمد بن سلمان يزور الهند

وأجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي، الاثنين، حيث التقى فخام دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند.

وقالت وكالة "واس" السعودية إنه عند وصول ابن سلمان إلى القصر الرئاسي (راشتر ابتي بهوان)، كان في استقباله رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.

تم تنظيم مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، حيث حضرت مجموعة من الخيول عند دخولهم إلى بوابة القصر الرئاسي، وأُطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيبية، كما تم التقاط الصور الرسمية خلال هذه المناسبة، وعزف السلامين الملكي السعودي والهندي.

أعقب ذلك مصافحة الأمير محمد بن سلمان أعضاء الحكومة الهندية، بما في ذلك وزراء الحكومة وكبار المسؤولين وفي المقابل، صافحت رئيسة الهند أيضًا أعضاء الوفد السعودي.

السعودية الهند السعودية والهند محمد بن سلمان ولي العهد ولي العهد السعودي

مواد متعلقة

عاجل.. السعودية.. الملك سلمان يوجه بتسيير جسر جوى لضحايا الزلزال فى المغرب

الرئيس التركي يعلن إنشاء ممر سكك حديدية وموانئ مع السعودية والإمارات والعراق

الأكثر قراءة

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

موعد عيد النيروز لعام 2023.. ولماذا سٌمى بهذا الاسم؟

تفاصيل قرار حظر النقاب فى المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب