بعد 15 عامًا.. هل يُنهى موديست السنين العجاف للمهاجم الأجنبى مع الأهلى؟

وصل الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم نادي الأهلي الجديد، قبل ساعات، إلى مقر النادي، بعد نجاح الأهلي في مفاوضات ضمه.

وينتظر جماهير الأهلي صفقة موديست بفارغ الصبر الذي يطمح الجميع بأن يقدم ما لم يحدث في السنوات الماضية بمركز المهاجم مع الأهلي.

أزمات التعاقد مع المهاجم الأجنبي

ولم ينجح الأهلي طيلة الـ 15 عامًا الماضية في استقطاب مهاجم أجنبي ناجح وهداف باستثناء المغربي وليد أزارو.

“أزارو” قضى مع الأهلي 3 مواسم، ونجح في موسم واحد فقط بأن يكون هداف الفريق في موسم 2017-/ 2018 بتسجيله 26 هدفًا، وهو أعلى سجل تهديفي أجنبي للاعب في الأهلي بعد الأنجولي فلافيو في موسم 2006/ 2007 بنفس رصيد الأهداف.

وواصل “فلافيو” تألقه مع الأهلي وأصبح الهداف في الموسم الأخير له مع الفريق في 2008/ 2009 ليرحل بعدها إلى الشباب السعودي.

ومنذ ذلك الحين، لم ينجح الأهلي في استقطاب مهاجم هداف إلا بعدها بسبع سنوات، عندما تعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا في 2015 وأصبح هداف الفريق الثالث في أول موسم له بـ12 هدفًا.

ورحل إيفونا بعد تألقه اللافت مع الأهلي بعد موسم واحد سريعًا عندما تلقى الأهلي عرضا ضخما من الصين مقابل 8 ملايين يورو.

وحاول الأهلي ضم العديد من المهاجمين بعد إيفونا وفشل في الثماني سنوات التي تلتها باستثناء موسم أزارو الاستثنائي.

وضم الأهلي العديد من الأسماء التي جاءت بالفشل، على رأسهم والتر بواليا، جون أنطوي.