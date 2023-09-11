"غرفة الإسماعيلية": مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويقلل معدلات الاستيراد

قال أحمد موسى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويقلل معدلات الاستيراد.

أهمية مشروع مستقبل مصر الزراعي

وكشف أحمد موسى عن أهمية مشروع مستقبل مصر، ودوره في توسيع الرقعة الزراعية.

حيث أشار عضو مجلس تجارية الإسماعيلية، إلى أنه وبحسب توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال البينة التحتية للمشروع والذي يهدف خلق حـوالي 10 آلاف فرص عمل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألف فرصة عمـل غير مباشرة، متوقعا زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة، وتعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

تفاصيل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

وتابع أحمد موسى، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان.



كما أشار عضو مجلس الإدارة، إلى أن بداية المشروع ترجع إلى أبريل 2017، حين وجه الرئيس السيسي بالبدء فورا في تنفيذ مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـي لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـاهم في تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وعن معدلات الإنجاز في المشروع القومي مستقبل مصر، أكد أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المرحلة الأولى للمشروع، لافتا إلى أن جميع الشركات تعمل بجدية لاستكمال باقي المراحل.