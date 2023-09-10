جاهل أو مغرض.. "الباز" يعلق على المقارنة بين نسبة المشاركة بالانتخابات في مصر وتركيا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البعض يقارن بجهل أو بشكل مغرض بين نسبة مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية وبين نسب مشاركة الأتراك في الانتخابات التي حسمها رجب طيب أردوغان، والتي وصلت لـ 88%.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن نسبة المشاركة المرتفعة بالانتخابات التركية جاءت لأن تركيا أقامت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت، ولا يجوز المقارنة مع الانتخابات المصرية لأنها تعقد الانتخابات الرئاسية وبعدها بعام الانتخابات البرلمانية.

هذا سبب ارتفاع نسب المشاركة بالانتخابات التركية

وتابع: "اللي بيقارن نسب المشاركة بين مصر وتركيا جاهل لأنه لا يعرف أن اللى حاصل في تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مع بعض فطبيعي في وجود الاثنين يكون في هذا الإقبال الكبير ونسبة المشاركة دي، أو مغرض لأنه بيعمل ضربة استباقية، لأن الانتخابات الرئاسية في مصر لا تتجاوز نسبة المشاركة 45%".

وأردف: "هذا الشخص المغرض يبدأ من دلوقتى يطلع في دماغك أن تركيا والإقبال في تركيا أكبر، فلما النسبة متتحققش في مصر يبدأ يشوه الانتخابات".