مطروح تعلن استخراج تصاريح الصيد مع بدء موسم هجرة الطيور

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح بدء استخراج تصاريح الصيد للمواطنين بعد موافقة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

_ استخراج تصاريح الصيد للمواطنين بالمركز التكنولوجى

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إن إدارة شؤون البيئة بالمجلس، بالتنسيق مع البيئة بالمحافظة تتلقى الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة لاستخراج تصاريح الصيد للمواطنين، وذلك مع بدء موسم صيد الطيور المهاجرة بعد دفع الرسوم المقررة، بالتعاون مع الاجهزة الامنية المعنية طبقا للقرار رقم 209 لوزارة البيئة وطبقا للاشتراطات المنظمة لذلك .

_ اشتراطات وزارة البيئة في قرار تنظيم صيد الطيور

أشار عبد المجيد إلي اشتراطات وزارة البيئة في قرار تنظيم صيد الطيور لسنة ٢٠١٩، الذي منع القرار إقامة شباك الصيد على مسافة أقل من ٣٠٠ متر من شاطئ البحر، على ألا يزيد ارتفاعها على ٣ أمتار وأن يترك بين كل عش وآخر مساحة فاصلة لا تقل عن ٥ أمتار لتحصل بعض الطيور المهاجرة على فرصة لإكمال رحلتها، وقد تم منع استخدام أجهزة الصوت والمخيط، وتقرر أيضًا منع الصيد داخل المحميات الطبيعية وفقًا للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣.

_ محافظات يسمح فيها بصيد الطيور

أوضح أن وزارة البيئة حددت الفترة من نهاية أغسطس إلى 11 نوفمبر من كل عام كفترة مسموح فيها بصيد طائري السمان البري والشرشير الصيفي، وحددت الوزارة 8 محافظات يسمح فيها بصيد هذه الطيور، ومنها مطروح.