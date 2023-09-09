السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد جمال يستعد لطرح أغنيته الجديدة "سعادة بس"

أحمد جمال
أحمد جمال

انتهى المطرب أحمد جمال، الفترة الماضية من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها لجمهوره على طريقة السنجل بشكل متتالٍ خلال الفترة المقبلة.

وقال  أحمد جمال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه انتهى من تسجيل أكثر من أغنية تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة بشكل متتالٍ، مشيرًا إلى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "سعادة بس" وهى تميل إلى اللون الرومانسى.

وأضاف أنه سعيد بردود الأفعال القوية حول آخر أعماله الغنائية "أنا اشتريت" والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، مشيرًا إلى أنها لون جديد ومختلف وكان متخوفًا من رد فعل الجمهور حولها.

وأشار أحمد جمال إلى أن ما يشغله حاليًا هو تقديم أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" مع أحد الزملاء من المطربين أو المطربات، ويسعى إلى العمل على هذا المشروع في الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن أغنية "أنا اشتريت" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، وتوزيع موسيقى كولبكس، ومن ألحان أحمد جمال.

المطرب أحمد جمال أحمد جمال سعادة بس أنا اشتريت” أغنية “أنا اشتريت” مصطفى حدوتة

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