السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقامة معارض لمستلزمات المدارس بالقاهرة بتخفيضات تصل لـ25%

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المعارض سيتم إقامتها في عدد من مناطق القاهرة خاصةً المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن هذه المعارض تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهلهم بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتوفير احتياجات الطلاب بسعر ملائم.

معارض شاملة

وأضاف محافظ القاهرة، أن المعارض ستشمل كل مستلزمات العام الدراسي الجديد لتلبية متطلبات الأسرة المصرية من الأدوات الكتابية والشنط و الملابس والأحذية وغيرها من مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 25%.

وثمَّن دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسي للأجهزة التنفيذية في تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

 وتسعى أجهزة محافظة القاهرة من إقامة المعارض الخاصة لمستلزمات المدارس وفقًا للأحياء الأكثر احتياجًا ضمن خطة عملها الخاصة برفع المعاينات عن كاهل المواطنين.

وتعتبر الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة أحد أهم الجهات المسئولة عن إقامة المعارض بشكل عام والمعارض الخاصة لمستلزمات المدارس بشكل خاص بتقديمها سلع للجماهير تصل فيها نسبة الخصومات إلى 25% عن باقي السلع خارج المعارض.

ويكلّف اللواء خالد عبدالعال، رؤساء الأحياء بمتابعة الجهات الإفصاح عن الأماكن التي تصلح لإقامة المعارض وفقًا للمساحات المقررة لها.

كما يكلف محافظ القاهرة، نوابه الأربعة بالمتابعة الميدانية للأسعار سلع مستلزمات المدارس والسيطرة على غلاء الأسعار.

وتقوم محافظة القاهرة في الوقت الحالي بالترتيب لإقامة عدد من المعارض بالأحياء الأكثر احتياجا لإقامة معارض مستلزمات المدارس كنوع من المساعدة لأهالي الطلاب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

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