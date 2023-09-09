الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي جيمس ديسيديريو لافال الكاهن
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم السبت، بذكرى الطوباوي جيمس ديسيديريو لافال الكاهن
ونرصد أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
- في عام 1803، كانت فرنسا لا تزال تعاني من عواقب الثورة. لقد مرت عشر سنوات فقط منذ مذبحة العديد من الكاثوليك، وخاصة الكهنة.
- تم التوقيع على اتفاق مع الفاتيكان في عام 1802، لكن الكنيسة شعرت بعدم الارتياح، وكانت الروح الإلحادية والليبرالية تحوم في الأفق، كما امتدت حتى إلى المناطق الريفية حيث كانت الكاثوليكية التقليدية متجذرة بعمق.
- وُلد التوأمان، جياكومو وميشيل في 18 سبتمبر 1803مفي كروث، في أبرشية إيفرو في نورماندي، أبناء جياكومو لافال، عمدة المكان، وزوجته سوزانا ديلي رابليه. أعربت عائلة لافال، التي أنجبت بالفعل ثلاث بنات، عن سعادتها بوجود وريث ذكر، ومنحت جياكومو الاسم الأوسط ديزيريه. ثم أنجبا طفلين آخرين، وعندما كان جياكومو يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط، توفيت سوزانا، تاركة لزوجها ستة أطفال (توفي ميشيل في سن العاشرة فقط).فتزوج لافال مرة أخرى.
- في سن الرابعة عشرة تم إرسال جياكومو إلى تورفيل لا كامبان، فقام عمه الكاهن نيكولا لافال بتعليم جياكومو تعليماً أساسيا.
- ثم إرساله إلى الإكليريكية الصغرى في إيفرو، وهي أيضا مدرسة ثانوية، لكنه لم يحصل على نتائج جيدة، فعاد إلى وطنه، واستأنف دراسته، هذه المرة في كلية ستانيسلاوس في باريس.
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- بناءً على نصيحة عمه، الذي أفصح له برغبته في أن يصبح كاهنًا أو طبيبًا، ذهب إلى جامعة باريس لدراسة الطبفي سن السابعة والعشرين عام 1830، تخرج في الطب وبدأ ممارسة مهنته أولاً في سان أندريه دو لوري، حيث مكث لمدة ثلاث سنوات ونصف ثم في إيفري لا باتاي.
- فكرس نفسه بالكامل للأعمال الخيرية. في 15 يونيو 1835 وبعد فترة من البحث عن الذات، دخل مدرسة سان سولبيس اللاهوتية في باريس وتمت رسامته بعد ثلاث سنوات ونصف، في 2 ديسمبر 1838م. وبعد خمسة عشر يومًا تم تعيينه كاهنًا لرعية بينترفيل، في أبرشيته الأصلية.
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- افتتح مدرسة مما أكسبه دعم العديد من أولياء الأمور؛ وكان منزله مفتوحا دائما، مما جعل الفقراء يثقون به؛ علاوة على ذلك، بدأ بإعطاء دروس مسائية، مما أتاح للعديد من المزارعين والشباب الفرصة لتعلم القراءة والكتابة، وكذلك تلقي أساسيات التعليم المسيحي.
- في أغسطس 1840، استقبل زيارة من اثنين من الإكليريكيين، وناقشوا معهم مشروع تبشير الأفارقة، ولا سيما العبيد السود المحررين من خلال إلغاء العبودية، الذي أُعلن عنه في عام 1835؛ وكان من المفهوم أن الاحتياجات الروحية لكل هؤلاء الناس كانت هائلة وعاجلة.
- بحلول الوقت الذي وصلته الأخبار في عام 1840 بأن فرانشيسكو ليبرمان ذهب إلى روما للحصول على موافقة بابوية لتأسيس جمعية مكونة من كهنة، يكرسوا أنفسهم للرسالة بين هؤلاء العبيد المحررين.
- عينته السلطات الفرنسية كاهناً ومرشداً روحياً للسجناء، والمرضي فى مستشفى بورت لويس ،خلال أوبئة الكوليرا 1854-1857-1862، أسس العديد من المستشفيات، افتتح مدارس عديدة لتدريس المبادس الإساسية، لذلك نجح في النهاية في إنشاء مراكز للصلاة والتعليم المسيحي في الجزيرة بأكملها. وتشير التقديرات إلى أنه نجح في النهاية في تحويل حوالي ستين ألفًا من السود.
- أثمرت جهوده في مجال الاندماج، وفي غضون سنوات قليلة، شهد سكان موريشيوس، سواء كانوا من البيض أو الكريول، ظهور طبقة اجتماعية جديدة تتسم بالاحترام المتبادل. وكان يستخدمون في حياتهم الخاصة المسوح، وينامون على الأرض، ويسكنون في أكواخ، ويمارسوا الإماتات والتقشف، والصوم المتواصل، والصلاة طوال الليل
- توفي في 9 سبتمبر 1864م فى جزيرة موريشيوس في وسط المحيط الهندي ؛ وقف 20 ألف شخص أمام جسده وحضر 40 ألف شخص جنازته، والتي كانت بمثابة انتصار حقيقي للامتنان والشكر ما كل ما قدمه لهم. ووضعت رفاته في كنيسة الصليب المقدس في بورت لويس
تم تطويب الأب جياكومو ديزيديريو لافال، كاهن "جماعة الروح القدس وقلب مريم الطاهر"، في 29 أبريل 1979 من قبل البابا يوحنا بولس الثاني.