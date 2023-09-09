السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: محطة الصعيد ذكية وذات طابع فرعوني وبها wifi مجانا

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة والتي تقام على مساحة  239 ألف متر بما يعادل  57 فدانا، ستكون ذات مستوى عالمي من الخدمات، فهي محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وتحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة، ‏‏حيث ستكون محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات صحفية اليوم، أنه روعي عند اختيار موقع محطة بشتيل وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر، وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديديةالرئيسية بمصر (السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري)، بالإضافة إلى وقوعها عللا 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركةمنها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو)، لافتاً إلى أن موقع المحطةاستراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريقالدائرى) لخدمة جمهور الركاب. 

تستوعب 250 ألف راكب يومياً

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بمحطة بشتيل 250 ألف راكب يومياً، وقد أتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع، ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافةإلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة.

كما أن محطة سكك حديد صعيد مصر ومحطة قطارات مصر للسكك الحديدية برمسيس ، كلاهما لخدمة المواطن المصري، وتم إنشاء محطة مصر  برمسيس عام 1854 وكان عدد سكان مصر وقتها 4 ملايين مواطن، بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الإزدحام الشديد.

وزير النقل محطة بشتيل ذكية تبادلية الفريق كامل الوزير وزير النقل الفريق كامل الوزير محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل

مواد متعلقة

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

وزير النقل: تنفيذ 95% من سكك حديد مصر ببشتيل.. وافتتاحها قريبا

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

10 معلومات عن إنجازات السكة الحديد.. 9 سنوات من تنمية "شريط الربط"

قطارات أوروبية على أرض مصرية.. كيف تمكنت الدولة من تحويل السكة الحديد إلى مرفق عالمى؟

"الزراعة" فى 9 سنوات.. الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

الأكثر قراءة

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلًا و329 جريحًا

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

تحرك برلمانى لوقف أى زيادات جديدة فى أسعار خدمات المحمول والإنترنت

"العمل" تدعو سيدات 5 محافظات للتقديم فى تدريب على 6 مهن

نيمار يتفوق على بيليه بعد فوز البرازيل بخماسية أمام بوليفيا

مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالهند تتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب