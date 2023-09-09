إس آند بى جلوبال: المسار الاقتصادى للهند هو المحرك الرئيسى لنمو الاقتصادى العالمى

كشف محللون في وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال"، أن المسار الاقتصادي "الممتاز" للهند هو المحرك الرئيسي” لنمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات بأن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نمواً في الاقتصاد.

وقال راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ستاندرد آند بورز جلوبال، في مؤتمر APPEC السنوي للطاقة، إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي "المحرك الرئيسي" للنمو الاقتصادي العالمي ليس فقط على المدى القريب، ولكن على المدى الطويل أيضًا.

وقال: "عندما ننظر إلى العقد المقبل، نتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نموا في الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى النقاط المضيئة الرئيسية التي تشمل الهند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام.

وأضاف: "إن التوسع الهائل في الطريق في الاقتصاد الهندي، وكذلك التوقعات الإيجابية للغاية في جنوب شرق آسيا، حيث نتوقع استمرار النمو القوي جدًا في بعض الاقتصادات، ولا سيما إندونيسيا والفلبين وفيتنام، ستكون من بين أسرع الاقتصادات نموًا في العالم".

وقال بيسواس: "إن الأسواق الناشئة على مدى العقد المقبل".

وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام في الربع الثاني بنسبة 4.14% مقارنة بالعام الماضي، وهو أسرع من نمو 3.28% في الربع الأول، وتوسعت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بنسبة 5.17٪ على أساس سنوي في ربع يونيو.

من ناحية أخرى، نما الاقتصاد الفلبيني بنسبة 4.3%، مخالفًا توقعات رويترز بارتفاعه بنسبة 6%، ونما الاقتصاد الهندي بنسبة 7.8% في ربع يونيو، مسجلاً أسرع وتيرة نمو خلال عام.

وقال كبير الاقتصاديين: "الهند قوية للغاية في الواقع، والزخم الاقتصادي يبدو قوياً للغاية في الوقت الحالي".

وكرر توقعات ستاندرد آند بورز جلوبال بأن الهند سوف تتفوق على اليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030، مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 3.5 تريليون دولار في عام 2022 إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.