الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بشارة: "الإسماعيلية للفنون" بعث برسالة أن مصر بلد الأمن والأمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ورافقه عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة العامة للثقافة السينمائية، بحضور النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الثالث والعشرين مساء اليوم الجمعة، بقاعة الاحتفالات الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وممثلي الوفود المشاركة، وذلك تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

فوائد مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 
وأوضح بشارة أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بعث برسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان، كما عكس للعالم مناخ الاستقرار والازدهار الذي تعيشه مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تفاصيل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 

تم إقامة فعاليات المهرجان في نسخته الثالثة والعشرين على مدار أسبوع في كلًا من حديقة الشيخ زايد، نادي الفيروز، نادي الأسرة، نادي الدنفاه، إضافة إلى مسارح تم إعدادها في مركز ومدينة فايد، القصاصين، والقنطرة غرب.

الدول المشاركة 

ويشارك في المهرجان 16 فرقة منهم ٦ فرق أجنبية، وعربية، وتضم فِرق "المكسيك، إندونيسيا، سيريلانكا، رومانيا، الهند، فلسطين" كما تضم ١٠ فرق مصرية وهي سوهاج، الأقصر، ملوي، الإسكندرية، أسوان، مرسى مطروح، العريش، الشرقية وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية والشباب والرياضة، وتشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم مشاركة شرفية لأول مرة هذا العام.

في ختام المهرجان تم تكريم رؤساء الوفود الأجنبية والعربية والمصرية المشاركة في المهرجان، كما تم تكريم اللجان التنفيذية للمهرجان، إضافة إلى تكريم أحد أبناء الثقافة الجماهيرية عبد الرحمن نور الدين الرئيس السابق لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

في نهاية مراسم حفل الختام، تم التقاط الصور التذكارية للفِرق المشاركة بالمهرجان.

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية مهرجان الإسماعيلية للفنون فلسطين مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية: مصر ستظل حاضنة للفنون والثقافات وقلب الأمة العربية النابض

نهى مصباح عميدًا لمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة

رئيس جامعة قناة السويس يطالب بزيادة متدربي برنامج "TOT"

حبس 3 في اتهامهم بقتل شاب بمشاجرة في الإسماعيلية

مصرع موظف بـ"الأوقاف" سقط في بيارة بالإسماعيلية (صور)

"زراعة القناة" تشارك في مشروع العيادة النباتية التابع للاتحاد الأوروبي

"شباب الأعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية": 50% تراجعًا في مبيعات مستحضرات التجميل

بينهما علاقة نسب.. تفاصيل مقتل شخص فى مشاجرة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

وفاة والدة الإعلامى تامر أمين.. وتشييع الجنازة غدًا

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب أعداد قتلى وجرحى فض "رابعة والنهضة"

وكيل "موديست": رتوش بسيطة تفصلنا عن إتمام الصفقة مع الأهلى

أول تعليق من فيتوريا بعد فوز منتخب مصر على إثيوبيا

"خدر قياداتنا قبل الحرب".. ضابط استخبارات إسرائيلى يكذب روايتهم حول "أشرف مروان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ضابط استخبارات إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان "رجل السادات فقط"

فلسطين: مخطط المليون مستوطن يفضح التورط الرسمى الإسرائيلى فى جريمة الاستيطان

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية