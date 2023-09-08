الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا: تونس تهزم بوتسوانا بثلاثية وتحسم الصدارة.. وتنزانيا ترافق الجزائر للنهائيات

مباراة تونس وبوتسوانا
مباراة تونس وبوتسوانا

تغلب منتخب تونس على ضيفه منتخب بوتسوانا 3 / صفر، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة التاسعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله فيلافي لاعب بوتسوانا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60، قبل أن يضيف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل المساكني الهدف الثالث للمنتخب التونسي.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 13 نقط في المركز الأول، وهو الذي ضمن العبور للبطولة التي ستنطلق في يناير المقبل، رفقة منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد مع تفوق تونس في فارق الأهداف.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد منتخب بوتسوانا عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ليبيا صاحب المركز الرابع والأخير.

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تنزانيا تتعادل مع الجزائر سلبيا وتصعد برفقتها لنهائيات كأس الأمم الأفريقية

وصعد منتخب تنزانيا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

واقتنص المنتخب التنزاني تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه منتخب الجزائر، مساء الخميس، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز منتخب أوغندا 2 / صفر على مضيفه منتخب النيجر.

وكانت نقطة التعادل كافية لتنزانيا من أجل الصعود لأمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له المشاركة في نسختي 1980 بنيجيريا و2019 في مصر، حيث رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بفارق 8 نقاط خلف المنتخب الجزائري (المتصدر)، الذي حسم صعوده للنهائيات منذ الجولة الرابعة.

في المقابل، بقي منتخب أوغندا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وظل منتخب النيجر، الذي تلاشت حظوظه في الصعود للمسابقة منذ الجولة الماضية، في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.

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