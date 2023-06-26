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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يواجه تونس وديًا بالقاهرة.. 12 سبتمبر

فيتوريا
فيتوريا

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرىء على إقامة مباراة ودية تجمع الشقيقين المنتخب المصري الأول مع المنتخب التونسي يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة، في إطار استعداد المنتخبين للجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

حسم كلا المنتخبين مصر وتونس التأهل رسميًا إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بـ كوت ديفوار.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها 2024 بعد احتلاله المركز الأول فى مجموعته، برصيد 12 نقطة من فوز 4 مباريات وخسارة وحيدة من إثيوبيا.

وفاز مؤخرا على منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم 14 يونيو الجاري بالمغرب، أحرز الهدفين محمود حسن تريزيجيه مصطفى محمد.

كما خاض المنتخب مباراة ودية مع منتخب جنوب السودان يوم 18 الماضى، وفاز المنتخب بثلاثة أهداف مقابل لاشيء أحرزها مصطفى فتحى ومحمود كهربا ومحمود حسن تريزيجيه. 

وكان روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني قد اختار 28 لاعبا فى مباراتى وغينيا وجنوب السودان حاول من خلال المباراتين تجربة عدد كبير من اللاعبين.

ومن المقرر أن يعقد روي فيتوريا جلسة خلال الأيام المقبلة مع عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على لجنة المسابقات؛ للاتفاق على موعد انطلاق الموسم الجديد. 

اتحاد الكرة المصري الاتحاد التونسي لكرة القدم التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المدير الفني للمنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية

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