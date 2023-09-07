الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين بتصادم.. و4 فى مشاجرة بالفيوم

تصادم
تصادم

وقع حادث تصادم  بين سيارتين بـ الطريق السياحي لبحيرة قارون  بمحافظة الفيوم، أسفر عن اصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق السياحي، لبحيرة قارون أمام عزبة حمدي ووجود عدد من المصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين وجود 5 مصابين وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 4 مواطنين فى  مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب 4 مواطنين في مشاجرة وقعت بين عائلتين بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة وتبين أنها نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتبين وجود 4 مصابين وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الطريق السياحي لبحيرة قارون محافظة الفيوم عائلتين بالفيوم الشرطة وسيارات الإسعاف

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