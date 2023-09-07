رئيس مكافحة التبغ والتدخين: المصريون استهلكوا 60 مليار سيجار محلية

قال الدكتور وائل صفوت، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، إن المصريون استهلكوا 60 مليار سيجار محلية خلال العالم المالي 2023/2022، مقابل 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021-2022م، بنسبة انخفاض 14%، لافتاُ إلى أن إجمالي كميات الإنتاج من السجائر وصلت إلى 64 مليار سيجارة خلال العام المالي 2022- 2023م، مقابل 88 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021م-2022م، بنسبة انخفاض 27%.

وأضاف الدكتور وائل صفوت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية المحور، أنه من المعروف عالميًا أننا من الدول التي يزيد معدل انتشار التدخين فيها خاصة بين الشباب، والفئات العمرية الأقل، بالذات بعد وجود أنواع مختلفة جديدة وتبغ وسجائر مهربة منتشرة.

وأشار إلى أن الـ 60 مليار سيجارة والمكونة من تبغ الشيشة تعتبر أقل من الرقم الطبيعي، لأن هناك شركات أخرى تنتج تبغ شيشة أو دخان الشيشة منها الشركة اليابانية ومنها، كما أن التبغ المورّد يأخذ 30% و 40% من أي كشك يباع فيه، وخاصة مع ارتفاع السعر وندرة السجائر في الفترة السابقة، وبالتالي فإن الـ 60 مليار سيجارة هو رقم رسمي، لكن الواقع والمستهلك على الأرض أكثر من هذا الرقم.