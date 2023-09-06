"الفرصة".. مؤسس "سويفل" يكشف رحلة نجاح شركته والدرس المُستفاد من الأزمات

كشف مصطفى قنديل، مؤسس شركة "سويفل" عن قصة صعود شركته الناشئة التي بدأها من الصفر في سن صغيرة، وطرحت خلال سنوات قليلة في بورصة ناسداك بنيويورك بقيمة مليار ونصف المليار دولار.

وقال قنديل خلال حضوره كضيف لجنة تحكيم في برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي المُذاع على قناة "ON" إن أسهم شركة سويفل بعد الحرب الروسية الأوكرانية شهدت هبوطًا مدويًا في واحدة من أهم قصص الشركات الناشئة في المنطقة.

وعلقت الحديدي قائلة إن مصطفى قنديل كان متسابقًا في برنامج "هنا الشباب" منذ ستة أعوام فقط، وتقدموا بمشروع سويفل ووقتها كان تطبيقًا إلكترونيًا تجريبيًا، وفاز سويفل بأول حلقة من الموسم الأول للبرنامج.

وأكد قنديل أنه بالرغم من نجاح شركته إلا أنه عانى من سوء الحظ بسبب الاضطرابات التي بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع: "حظنا وحش قبل دخولنا البورصة بشهر قامت حرب أوكرانيا، والعالم كله تغير".

واستكمل: "توسعنا توسعًا قويًا جدًا في 20 دولة، لكننا فوجئنا بأن العالم تغير واضطررنا لتسريح عمالة مثل أمازون وفيسبوك وغيرهما".

وأكد أنه يسعى الآن لمواكبة التغيرات التي شهدها العالم وتجنب الوقوع في بعض الأخطاء السابقة؛ لاستعادة مكانة الشركة وانتشارها العالمي مرة أخرى.

وائل فخراني عن مؤسس سويفل: محمد صلاح بتاع الشركات الناشئة

وعلّق وائل فخراني، عضو لجنة تحكيم الفرصة، على تجربة سويفل قائلًا: "مصطفى قنديل صاحب شركة سويفل ده محمد صلاح بتاعنا".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".