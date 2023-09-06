الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكرى لـ"القاهرة الإخبارية": لا توجد أسلحة نووية فى الحرب الروسية الأوكرانية

أسلحة نووية
أسلحة نووية

قال الدكتور سيرجي جرابسكي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا تستهدف مواجهة الدبابات الروسية، ولكنها بعيدة كل البعد عن صفة النووية، حيث تعد هذه الصواريخ الأوكرانية أسلحة حربية تقليدية ولا توجد أسلحة نووية في الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن.

الحرب الروسية الأوكرانية 

وأكد الدكتور سيرجي جرابسكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأسلحة الأوكرانية التي بها نسبة من اليورانيوم تمثل خطورة على الأعداء وليس على المقاتلين الأوكرانيين كما يتوقع الكثيرون.

وأضاف في حديثه أن الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لأوكرانيا المستمر دليل على تحضرها ودرايتها بخطورة الوجود الروسي على الأراضي الأوكرانية.

استمرارية الدعم الأمريكي 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر من أجل طرد القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم، لذا زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اليوم لأوكرانيا تشير إلى استمرارية الدعم الأمريكي.

سيرجي جرابسكي “القاهرة الإخبارية” ملف اليوم الأسلحة النووية الاوكرانية الدعم الأمريكي لأوكرانيا

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