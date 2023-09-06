حزب البيئة العالمي: العالم وصل الآن إلى مرحلة اضطراب مناخي خطير

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن العام 2023 الأكثر حرًا على الإطلاق حتى الآن لأنها نتائج وتراكمات، وذلك اعتبارا من منتصف القرن الماضي وتتراكم الحرائق البترولية بشكل خطير جدا وفي تزايد مستمر خطير للغاية.

احتراق كميات ضخمة من الوقود الأحفوري

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن ما وصلنا إليه اليوم هي نتاج 50 أو 100 سنة من العمل العشوائي للإنسان من احتراق كميات ضخمة من الوقود الأحفوري، ولا شك فى أن ما يبرد هذا الكوكب هما القطبين الشمالي والجنوبي واللذان حدث لهما انخفاض كبير في الثلوج والجليد، مشيرًا إلى أن التساقطات الثلجية ليست بالكميات المطلوبة مما تغيرت أنماط هطول الأمطار.

وأكد رئيس حزب البيئة العالمي، أن العالم وصل الآن إلى مرحلة اضطراب مناخي عالمي بشكل خطير، خاصة وأن الكتل الهوائية الباردة لم تعد موجودة كما كانت سابقا لتسيطر على أرجاء الكوكب، مما أدي إلى الوصول لـ مرحلة الاحترار العالمي والتغير المناخي العالمي الخطير والاحتباس الحراري.

ونوه أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية هو من تعرض بشكل أكبر لارتفاع شديد في درجات الحرارة عن الباقي، والسبب هو أن المنطقة الشمالية من الأرض تعد المنطقة الأكثر البرودة ولكنها تحولت الآن إلى مناطق حرارية عالية.