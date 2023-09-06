الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد تكليفه من البابا.. من هو الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة؟

الأنبا مرقس
الأنبا مرقس

أصدر قداسة  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بتكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بإدارة شئون دير الأنبا برسوم بحلوان وإدارة الأمور الرعوية والمالية والإدارية وإرسال تقارير دورية له.

يأتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني، لشئون إيبارشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد الأنبا برسوم العريان.

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وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة:-

  • من مواليد 2 يناير 1944 م.، في حي الزيتون بالقاهرة.
  • حصل على بكالوريوس هندسة "قسم ميكانيكا" عام 1968، من جامعة عين شمس.
  • حصل على بكالوريوس كلية اللاهوت.
  • عمل مهندسًا بشركة أتوبيس شرق الدلتا عام 1969.
  • خدم في كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وكان قد تعرَّف على قداسة البابا شنودة الثالث في يوم 4 يوليو 1959م عندما كان أبونا انطونيوس السرياني سكرتيراً لقداسة البابا كيرلس السادس.
  • خدم مع قداسة البابا شنودة الثالث منذ عام 1972 م.
  • سيمَ كاهنًا يوم 9 أكتوبر 1978.
  • رُقِّيَ إلى درجة القمصية، ثم عُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي في مارس 1978.
  • تمت سيامته خوري أبسكوبوس ليخدم إيبارشية القليوبية كمساعد لنيافة الحبر الجليل "المتنيح" الأنبا مكسيموس مطران القليوبية السابق، ومعه أربعة مساعدين أسقف آخرين، منهم الأنبا إيساك.
  • رُقِّيَ إلى درجة الأسقفية وأصبح مسئولاً عن كنائس شبرا الخيمة التابعة لإيبارشية القليوبية.
  • في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع- لجنة العلاقات الكنسية- لجنة الرعاية والخدمة.
  • انتخب عضوًا باللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
  • بعد نياحة الأنبا مكسيموس تم اختياره أسقفًا لكرسي شبرا الخيمة.
  • وفي عام 2018 م. قام قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بترقيته مُطرانًا مع خمسة أساقفة آخرين.
  • هو رئيس اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مار جرجس بميت دمسيس.
  • رئيس المجلس الإقليمي الإكليريكي للأحوال الشخصية "دورة 2018/2021 م"، عن دائرة الإسكندرية والوجه البحري.
  • هو عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس.
  • بعد نياحة نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر اهتم نيافة المطران بالإيبارشية، وذلك حتى رسامة أسقف جديد لها.
قرار ا بتكليف الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة بإدارة شئون دير الانبا برسوم بحلوان دارة الأمور الرعوية والمالية والإدارية وارسال تقارير دوريه له لانبا مرقس مطران شبرا الخيمة

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