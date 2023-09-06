بعد تكليفه من البابا.. من هو الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة؟

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بتكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بإدارة شئون دير الأنبا برسوم بحلوان وإدارة الأمور الرعوية والمالية والإدارية وإرسال تقارير دورية له.

يأتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني، لشئون إيبارشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد الأنبا برسوم العريان.

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وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة:-