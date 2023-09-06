"القاهرة الإخبارية": سماع دوى صافرات الإنذار الجوى فى العاصمة الأوكرانية

سمع دوي صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء.

وقال الجيش الأوكراني: إن دفاعاتنا تصدت لنحو 33 هجوما جويا روسيا على كييف، مضيفًا: "نواجه وضعا صعبا على طول الجبهة الشرقية".

وتابع الجيش الأوكراني: مهمتنا الرئيسية تتمثل بضمان الدفاعات ومنع سقوط مواقعنا في قطاعي كوبيانسك وليمان.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت استعادة السيطرة على 3 كيلومترات قرب مدينة باخموت، كما استعادت السيطرة على بلدة روبوتين جنوب شرق البلاد.

وفي سياق متصل، توجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى خط الجبهة قرب باخموت في شرق أوكرانيا، حسبما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة: "زار فولوديمير زيلينسكي الوحدات التي تشن هجمات في منطقة باخموت".

وأفاد البيان بأن زيلينسكي استمع إلى تقارير حول وضع العمليات على الجبهة الشرقية.

وهذا الصيف استولت القوات الروسية على باخموت، المدينة الصناعية التي كانت تعدّ 70 ألف نسمة قبل الحرب، بعد أشهر من المعارك الشرسة.

وتشن القوات الأوكرانية هجوما متواصلا على أطراف البلدة التي تحولت الآن إلى أنقاض.