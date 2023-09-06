التموين: إلغاء جميع خدمات البطاقات عبر "دعم مصر" عدا التالف والفاقد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهي: بدل التالف والفاقد.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية.

وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.

تكلفة إصدار البطاقات التموينية البدل تالف والفاقد

جدير بالذكر أن وزير التموين، قد أصدر توجيه وزاري رقم ( 2 ) بشأن تكلفة إصدار البطاقات التموينية، بدل فاقد وتالف والفصل الاجتماعي، وكذلك تعديل نظام اصدار إيصالات صرف الخبز المدعم.



ونصت المادة الأولـى من التوجيه الوزاري على أن تكلفة إصدار البطاقات على النحو التالي:

• تكلفة إصدار بطاقة بدل تالف 40 جنيها للبطاقـة التـي تتلف بعـد سـنـة مـن تـاريـخ إصدارها مع منحها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها .

• تكلفة إصدار بطاقة جديدة أو فصل اجتماعي أو بدل فاقد مبلغ 50 جنيهـا مـع إعطاءهـا فتـرة ضمان سنة من تاريخ إصدارها.

على أن تتحمل الشركة المسؤولة عن إصدار البطاقات، تكلفة البطاقات التي تتلف قبل سنة من تاريخ إصدارها .

عـلـي أن يقـوم المواطن بتسليم البطاقـة التالفـة إلـي مكتـب التموين قبـل اسـتخراجه البطاقـة الجديدة.

- قيـام مكتـب التموين بتخـريـم البطاقة المسلمة له وارسالها إلـي المديرية التابعـة لهـا حـتـى يـتم إرسالها إلى مركز معلومات الوزارة لإعدامها نهائيا .

وتضمنت المادة الثالثة تفاصيل اصدار إيصالات صرف الخبز إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، بينما نصت ثالث مادة ، أنه يسري هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره.