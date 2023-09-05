كيف أثر محمد الفايد على مجتمع الأعمال في بريطانيا؟.. أستاذ إعلام يُجيب

أوضح الدكتور مكرم خوري، أستاذ الإعلام السياسي، كيف أثر محمد الفايد على مجتمع الأعمال في بريطانيا، قائلًا: “لقد توفرت بعض الأموال للاستثمار لصالح الراحل محمد الفايد، لكن لم يكن هذا الاستثمار ضامن لنجاحه، لولا أنه لديه شخصية كارزمية، وأسلوب إدارة وتسويق مميزين”.

وأضاف خوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الراحل محمد الفايد لم يكن شخصية اقتصادية أو مستثمرًا عاديًا، حتى أن هناك العديد من المستثمرين في بريطانيا وأموالهم أكثر من أموال محمد الفايد ولكن بقوا يعيشون في الظل وليس في المجتمع أو على وجهات صفحات الإعلام.

وأوضح أن هناك تزاوج ما بين القوة الإعلامية والاقتصادية، لافتاً إلى أنه أحيانًا عندما تخدم القوة الاقتصادية قوة إعلامية مرتبطة بقوى سياسية تكون الأمور سهلة، ولكن علينا ألا ننسى خلفية محمد الفايد.