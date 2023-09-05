الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. "المصريين الأحرار" يطالب بإنشاء أسطول سفن ناقلات غاز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، وحضر القبطان هشام تراضي – الخبير البحري لحزب المصريين الأحرار بجلسة الدين العام وعجز الموازنة.

وقال: إن الإشكالية التي تناقشها جلسة الدين العام وإيجاد بدائل لخفض الدين العام فنحن بحاجة لمزيد من الإيرادات، ومن ثم التوسع في مشروعات اقتصادية على غرار السياحة وقناة السويس وخلافه، ومن هنا أعرض تصور فكرة تكوين أسطول مصري من السفن النوعية LNG SHIPS وهي سفن ناقلات غاز طبيعي، وذلك في ضوء اكتشاف كميات كبيرة من حقول الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة.

الغاز الطبيعي

وأضاف تراضي، أنه حان الوقت أن يتم تصدير هذه الكميات من الغاز الطبيعي خلال السفن المصرية إلى جميع أنحاء العالم مما سيكون مصدر دخل للعملة الصعبة يسهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد القبطان هشام، أنه يمكن تنفيذ المشروع تدريجياً والبدء بسفينتين فقط وزيادة عددهم بشكل تدريجي مع زيادة الدخل من المشروع، كما يمكننا تنفيذ هذا المشروع من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي البحث عن مستثمر يقوم بتوفير أول خطوة في المشروع وهي السفينتين، وكذلك التنسيق مع الحوكمة المصرية بشأن تصدير الغاز من خلال الناقلات المصرية، بالإضافة إلى التعاقد مع خبراء بإدارة تلك المشاريع من أبناء مصر المخلصين.

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المصريين الأحرار الحوار الوطنى اسطول سفن ناقلات غاز عجز الموازنة

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