الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: سلسلة ندوات لرفع وعى السيدات بأهم القضايا وتمكينهن اقتصاديًا

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام محافظة مطروح، تواصل تنفيذ سلسلة من  الندوات التوعوية للسيدات بمدن ومراكز المحافظة، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بدعم قدرات المرأة بالمحافظات وتفعيل دورها باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود التنمية.

وأوضح محافظ مطروح، أن وحدة تكافؤ الفرص بمدينة الحمام نظمت ندوة توعوية موسعة تضمنت الندوة عدة محاور منها التمكين الاقتصادي للمرأة والتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة، وكذا توعية السيدات بأهمية ترشيد الطاقة (الكهرباء – المياه)، بحضور رئيس المدينة وممثل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرية التضامن الاجتماعي ومسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمركز وحشد كبير من السيدات والرجال بالمركز تجاوز 70 فردًا. 

 

حوار مفتوح مع السيدات حول تيسيرات جهاز تنمية المشروعات

وأضاف المحافظ، أنه تم إجراء حوار مفتوح مع السيدات حول التيسيرات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للسيدات لإقامة المشروعات الصغيرة للمساهمة في تنمية ورفع مستوى المرأة اقتصاديًا، وإيجاد مصدر دخل ثابت لها وتمكينها اقتصاديًا، وكما تم التطرق خلال الندوة للدور المهم للمرأة في تربية أبنائها على الثقافة الخاصة بالاستهلاك الرشيد والحفاظ على الطاقة.   

وتابع المحافظ، أن نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة  الضبعة ندوة تثقيفية موسعة تحت عنوان الزواج المبكر وأضراره الصحية والاجتماعية للسيدات وخطورة الحرمان من التعليم، بحضور ممثل من مشيخة الأزهر بالمركز وممثلي من الإدارة الصحية والتضامن الاجتماعي والرائدات الريفيات بالضبعة ومسئول وحدة  تكافؤ الفرص بالمركز.

وقالت دعاء زيان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، إنه بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وتعليمات الدكتورة إيمان السبكى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، يستمر تنفيذ الخطة الموحدة للوحدة لرفع مستوى الوعي للمرأة الوصول إليها بمختلف فئاتها بمدن ومراكز وقرى المحافظة لمساعدتها على رفع المستوى المعيشي لها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مع تعزيز دورها للمشاركة في جهود التنمية بالمحافظة، تحقيقًا رؤية مصر 2030. 

سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
سلسلة ندوات لرفع وعي السيدات
مطروح محافظ مطروح وحده تكافؤ الفرص تمكين المرأة المشروعات الصغيرة

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