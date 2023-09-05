الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقارنة بمصر.. كيسيتش: صربيا تشهد انخفاضا فى السكان طوال 5 عقود متتالية

صربيا
صربيا

أكدت داريا كيسيتش، وزيرة رعاية الأسرة والسكان في صربيا، على أهمية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 ، لمصر وصربيا والعالم لأنه يجمع بين العديد من الدول لمناقشة قضية مهمة للعالم وهما الصحة والسكان والتنمية.

 وزيرة رعاية الأسرة في صربيا: حجم السكان يقل بصورة ملحوظة

وقالت، خلال كلمتها، بجلسة العمل الأولى بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إن "صربيا تشهد انخفاض في النمو السكاني على مدي 5 عقود متتالية ونواجه حقيقة واضحة أننا نتقلص عدديا كل عام، وحجم السكان يقل بصورة ملحوظة، وهذا الانخفاض يقلقنا وهو محط اهتمام بلادنا ونري أنه تحديا كبيرا له تداعيات على مجتمعنا، مقارنة بمصر التي تشهد معدل إنجاب عالي".

وأكدت أن "صربيا يصل معدل الإنجاب بها الآن نحو 1.4 %، مما يجعلها تكافح أجل الحصول على مواليد جدد سنويا"، مشيرة إلى أن “فى العام الماضي حاولنا تحسين نظام الرعاية الصحية، حيث تم استثمار خلال 3 سنوات الماضية بتوسيع نطاق البنية التحتية الصحية للجميع لتواكب الاحتياجات الخاصة بالسكان من خلال الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا الجديدة وتحسين البيانات لتعزيز الرعاية الصحية”.

الأسرة والسكان في صربيا صربيا المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الرعاية الصحية

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