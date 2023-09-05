الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز العلمين الجديدة: نسبة الإشغال بفنادق الساحل الشمالى 100% فى بأيام المهرجان

فنادق الساحل الشمالى
فنادق الساحل الشمالى

قال المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن مهرجان “العالم علمين” حقق نجاحا باهرا وفاق كل التوقعات، ووضع العلمين في مكانة متميزة جدا في خريطة السياحة العالمية. 

وأضاف “خليل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن نسبة الإشغال في كل الفنادق في منطقة الساحل الشمالي 100% في طوال الأسبوع خلال فترة المهرجان، موضحا أن السياحة كانت لأول مرة نسبة كبيرة من العرب والأجانب.

وأشار إلى أن من حضر المهرجان فاق عددهم 2 مليون شخصا، لافتا إلى أننا لمسنا على مواقع التواصل أن أكبر المستثمرين العرب نشروا صورهم بمنتهى الفخر والاعتزاز أنهم في مدينة العلمين ويبحثوا عن فرص استثمارية في مدينة العلمين، فالأسبوع الماضي اضطلع السفير الكوري على مشروعات المدينة خلال زيارته، واليوم طلب من رجال أعمال إيطاليين يريدون الحضور للعلمين لبحث الفرص الاستثمارية ويصوروا المدينة وينقلوها بوسائل الإعلام الإيطالية.

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