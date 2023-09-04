تصدر قريبًا النسخة العربية من كتاب "الفجيعة" للمؤلفة جني إربنبك، عن دار الكرمة للنشر، من ترجمة نبيل الحفار.

وقالت دار الكرمة: تركز هذه الرواية على منزل على ضفة بحيرة براندنبورج خارج برلين، وتغطي أكثر من مائة عام من التاريخ الألماني، من القرن التاسع عشر إلى جمهورية فايمار، ومن الحرب العالمية الثانية إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية، وأخيرًا إعادة التوحيد وعواقبه.

وتقدم "الفجيعة" للمؤلفة جني إربنبك، قصص حياة أفراد يسعون إلى جعل هذا المنزل الصغير السحري مسكنهم. تخترق الحياة اليومية للمنزل وتتلألأ بتفاصيلها، فتحكي عن اهتمامات ومصائر السكان، تشكل "الفجيعة" فسيفساء أدبية أنيقة وشاعرية للقرن الماضي، فتفتح الجروح وتقدم لحظات من المصالحة، مع دراما مؤثرة واستحضار رائع لمكان لا يمكن لأي اضطراب سياسي أن يغيره حقًا.

وتعَدُّ هذه الرواية من أهم الأعمال الأدبية الألمانية في السنوات الأخيرة، فكُتب عنها كثيرًا وتُرجمت إلى لغات عديدة.

عن المؤلفة جني إربنبك

هي مؤلفة العديد من الأعمال الأدبية، وتعد الروائية جيني إربنبك الأهم في الأدب الألماني المعاصر، تُرجمت أعمالها إلى 30 لغة، وفازت عنها بأكثر من 20 جائزة دولية مثل جائزة توماس مان (ألمانيا) وبريميو ستريجا (إيطاليا).

ولدت جني إربنبك في برلين الشرقية عام 1967، وهي ابنة الفيزيائي والفيلسوف والكاتب جون إربنبك والمترجمة دوريس كيلياس، التي ترجمت أعمال نجيب محفوظ وإبراهيم أصلان وبهاء طاهر وجمال الغيطاني ومحمد شكري وآخرون إلى الألمانية، أجدادها هم الأديبان فريتس إربنبك وهدا تسنر، وتعيش إربنبك حاليًا في برلين.

عن المترجم نبيل الحفار

هو مترجمٌ وناقد مسرحي سوري، ولد في دمشق عام 1945، درس الأدب واللغة الألمانية في جامعة لايبزيج، وأتم دكتوراه في العلوم المسرحية في جامعة هومبولت، برلين، وكتب مقالات عديدة في النقد المسرحي في صحف ومجلات عربية، وألف مع د. حنان المالكي كتاب "غوته وهوغو وحوار الحضارات" عام 2009.

ترجم قصصًا ومقالات أدبية، وما يزيد على 36 رواية و34 مسرحية، لكبار الأدباء الناطقين بالألمانية، ومنهم: باتريك زوسكيند، روبرت شنايدر، هرتا مولر، إلفريده يلينك، فرانتس كافكا، برنهارد شلينك، زيغفريد لنتس، هاينريش بُل، روبرت فالزر، آنَّا زيغرز، لوكاس بيرفوس، برتولد برشت، غوته وبوغدانوف، الأخوان غريم.

نال جوائز عديدة، منها جائزة النقد المسرحي (2007)، وجائزة الدولة التقديرية للترجمة والمسرح (2014) في سوريا، وجائزة الأخوين غريم للترجمة (1982)، وجائزة معهد جوته للترجمة (2010) في ألمانيا، وجائزة الشيخ حمد للترجمة (قطر، 2018).