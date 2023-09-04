الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تشن حملة لرفع التعديات

حملة لرفع التعديات
حملة لرفع التعديات

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق وقوات شرطة قسم ثان، بحملة لرفع الإشغالات؛ لعودة الانضباط للشارع، بمناطق شارع العشريني، شارع الثلاثيني، موقف الفردوس، سوق بورسعيد، وسوق طنطا، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، باستمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق. 

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٥ محضر إشغال الطريق العام، ورفع ومصادرة  ٢٥٠ حالة إشغال بمعرفة أصحابهم.

بالإضافة إلى التحفظ على المضبوطات التالية، ٢٥ ستاند، ٤ ميزان، ٦ مانيكان، ٢ طاولة خشبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كل القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.

إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة القصاصين الجديدة

قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الأحد، بفك شدة خشبية لسملات خرسانية، لبناء بدون ترخيص على مساحة ٩٠ مترًا، بعزبة الفدائية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكل أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

وتمت الإزالة في حضور رئيس قرية والقسم الهندسي بها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة فورية لحالتى تعدٍّ بالبناء بمركز ومدينة فايد

قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، اليوم السبت، بإزالة فورية لشدة خشبية لدور أول علوي دون ترخيص على مساحة ١٠٠ متر، وذلك بمنطقة الخفاجات.

كما تمت إزالة صبة خرسانية وسور من الطوب الأبيض بمدينة فايد، على مساحة ٦٠٠ متر، وذلك للبناء على أرض زراعية.

وتمت الإزالة لكل الحالات السابق ذكرها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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