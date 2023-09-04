الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"دور أجهزة الدولة فى الكوارث" ضمن محاضرات اليوم الثاني بالدورة التدريبية في أسوان

فعاليات التدريب
فعاليات التدريب

تواصل الدورة التدريبية الثانية بعنوان "الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات"، فعالياتها لليوم الثانى فى محافظة أسوان،و التى تستمر حتى يوم 6 سبتمبر الجارى، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

ويتم تنظيمها بالتعاون بين كلية الدفاع الوطنى بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ومركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة للدارسين من أبناء المحافظة. 

محاضرات اليوم الثاني 

ويتضمن برنامج الدورة التثقيفية فى اليوم الثانى إلقاء 2 محاضرة للواء دكتور حسام أنور عن أسس ومنهجية إدارة الأزمات، وأيضاً دور أجهزة الدولة في إدارة الأزمات والكوارث. 

المستهدفون ف الدورة التدريبية 

وتستهدف الدورة التدريبية 62 متدربًا من مختلف أطياف المجتمع المدنى بمحافظة أسوان من أساتذة الجامعة، والعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، فضلاً عن خريجى وطلاب الجامعات المختلفة، والذين سيتم منحهم شهادات اجتياز الدورة فى الحفل الختامى. 

برنامج محاضرات الدورة التدريبية 

ومن المقرر أن يتضمن برنامج اليوم الثالث سيتم إلقاء 2 محاضرة للواء طيار دكتور هشام الحلبى عن الإدار بالأزمات "المفاهيم والملامح الرئيسية ومراحل التنفيذ"، وأيضاً الإدارة بالأزمات "آليات التصعيد وأسلوب المواجهة". 

أما اليوم الرابع سيتم إلقاء 2 محاضرة للواء أ.ح أحمد يسرى المشرف على الدورة التدريبية عن مقترح تنظيم وتشكيل مراكز إدارة الأزمات، والتخطيط لإدارة الأزمات" تسلسل أسلوب إدارة الأزمة"، وليختتم هذا اليوم بتسليم الشهادات لخريجى الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات. 

جدير بالذكر أن كان قد أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالجهود التى تقوم بتنفيذها كلية الدفاع الوطنى بقيادة اللواء محمد الدسوقى بإعتبارها منارة وطنية حقيقة تساهم فى تنفيذ سلاسل للبرامج التدريبية المتنوعة الهادفة لخدمة أبناء المجتمع المصرى ، وهذا يؤكد على الدور المتميز لهذه الصروح العلمية فى العلوم العسكرية على المستوى المصرى والدولى، فهى تمتاز بعطائها الزاخر ، لتثبت دائماً أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء المخلصين، وقياداتها العسكرية المحبة لتراب هذا الوطن. 

دورة تدريبية فى أسوان أسوان تنظم الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات فعاليات الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات محافظة أسوان كلية الدفاع الوطنى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

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