القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بخمس قذائف عنقودية

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية استهدفت بخمس قذائف عنقودية من عيار 155 ملم منطقتي أولكساندريفكا وماكييفكا في دونيتسك.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، على قناته في "تلجرام: "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: الساعة 20:15، بلدتي ماكسيميليانوفكا وألكساندروفكا تم إطلاق 3 قذائق من عيار 155 ملم عنقودية".

وأضاف البيان: "في الساعة 21:35 قصفت القوات الأوكرانية بلدتي سيميونوفكا وميكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي) حيث أطلقت قذيفتين من نفس الطراز.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن القوات الأوكرانية أطلقت من الساعة 20:05 إلى 21:35 ست قذائف من طراز "ناتو" من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، يوم 7 يوليو الماضي، موافقتها على تزويد كييف بالقذائف العنقودية، الأمر الذي لاقى تنديدا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، ولكن إذا تم استخدامها ضدها، فإنها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل، مشددا على أن الجيش الروسي يمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكاً منه للتهديد الذي تشكله للسكان المدنيين.

يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.

وكان قد قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، دوجلاس ماكجريجور، إن كييف كشفت عن طريق الخطأ معلومات حول فقدان 400 ألف عسكري أوكراني منذ بداية الحرب.

وأضاف ماكجريجور: "الناس يقولون لي أخيرًا، كما تعلم يا ماكجريجور، لقد كنت على حق.. لقد مات 400 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية”.

وتابع: "أكد الأوكرانيون أنفسهم ذلك بالصدفة، قائلين إنه ينبغي عليهم تكريم القتلى. وذكروا نفس العدد.. 400 ألف عسكري".

وأشار ماكجريجور إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكبر من إجمالي خسائر الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.